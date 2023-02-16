بكين: الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى إيران

سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى إيران، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية في ختام زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين التي استمرت ثلاثة أيام.

وقال بيان مشترك إن الرئيس الصيني "قبل بكل سرور دعوة" نظيره الإيراني، لكن لم يذكر موعد الزيارة. وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني في إيران منذ العام 2016.

وتربط بكين وطهران علاقات اقتصادية قوية، ووقعتا في العام 2021 "اتفاقية للتعاون الاستراتيجي" مدتها 25 عاما.

وأشاد الرئيس الصيني بـ"التضامن" بين الصين وإيران، مشيرا إلى أنه "في وجه المتغيرات الحالية المعقدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضا وأبدتا تضامنهما وتعاونهما".

وقال شي إن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية".

المصدر: "أ ف ب"