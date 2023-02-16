قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بقطار في باكستان

أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديد أن انفجارا قويا داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد.

وقال قائد شرطة المنطقة، ميان محبوب، إن الانفجار وقع في منطقة تشيتشاواتني بإقليم البنجاب شرقي البلاد، مضيفا أن عناصر الشرطة يسعون لتحديد نوع العبوة المتفجرة التي تسببت في الانفجار بينما كان القطار يتحرك بين كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، ومدينة بيشاور في الشمال الغربي منها.

#Pakistan - An explosion in the Jaffar Express train from Quetta to Peshawar



Reportedly two killed and many injured. pic.twitter.com/ckVVqDwB4C — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ رویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) February 16, 2023

وقال بابار علي رضا، المتحدث باسم السكك الحديد الباكستانية، إن انفجارا وقع في قطار ركاب سريع، وأن خبراء يسعون لمعرفة مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب.

⚡️Jaffer Express Blast in Pakistan Kills Two



An explosion on the train bound for Quetta from Peshawar has left two passengers dead and four others injured.



A spox for Pakistan Railways has suggested the incident was terror-related. #Killing#Blast 📍#Pakistanpic.twitter.com/iCYVQLUhSN — International Crisis Room 360 (@ICR360) February 16, 2023

منذ أكثر من عقد تشهد بلوشستان تمردا منخفضا انفصاليين عرقيين بلوش يطالبون إما بحكم ذاتي أو بالاستقلال.

وغالبا ما يستهدفون قطارات الركاب وقوات الأمن في بلوشستان.

المصدر: AP