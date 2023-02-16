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قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بقطار في باكستان

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قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بقطار في باكستان
AFP
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أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديد أن انفجارا قويا داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد.

وقال قائد شرطة المنطقة، ميان محبوب، إن الانفجار وقع في منطقة تشيتشاواتني بإقليم البنجاب شرقي البلاد، مضيفا أن عناصر الشرطة يسعون لتحديد نوع العبوة المتفجرة التي تسببت في الانفجار بينما كان القطار يتحرك بين كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، ومدينة بيشاور في الشمال الغربي منها.

وقال بابار علي رضا، المتحدث باسم السكك الحديد الباكستانية، إن انفجارا وقع في قطار ركاب سريع، وأن خبراء يسعون لمعرفة مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب.

منذ أكثر من عقد تشهد بلوشستان تمردا منخفضا انفصاليين عرقيين بلوش يطالبون إما بحكم ذاتي أو بالاستقلال.

وغالبا ما يستهدفون قطارات الركاب وقوات الأمن في بلوشستان.

المصدر: AP

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