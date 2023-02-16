سيناتور: واشنطن تبدأ في جمع العصابات والأسلحة لصالح كييف من جميع أنحاء العالم

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن ساحة المعارك الأوكرانية تصبح مركزا عالميا لإزالة الأسلحة والذخيرة التي تحاول واشنطن جمعها حول العالم.

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وفي تعليقه على مقالة صحيفة "وول ستريت جورنال" مفادها أن العسكريين الأمريكيين يدرسون احتمال نقل الأسلحة والذخيرة المصادرة أثناء تهريبها إلى المتمردين في اليمن، كتب كليموف في صفحته على "تلغرام": "يبدو أن الولايات المتحدة تبدأ في الجمع لصالح نظام كييف ليس فقط أعضاء الناتو بل وبشكل عام جميع العصابات الإجرامية والإرهابية المزودة بالأسلحة المألوفة بالنسبة للأوكرانيين. وهذه هي المنظمات الإجرامية التي أنشأها الأمريكيون بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن ساحة المعارك الأوكرانية "تصبح مركزا عالميا لإزالة قوات حفظ السلام الروسية للأسلحة والذخيرة المتأتية من الأنظمة التي تسيطر عليها واشنطن، من ألمانيا إلى اليمن".

وعبر السيناتور الروسي عن اعتقاده أن كل ذلك يؤكد مرة أخرى سمعة القادة الأمريكيين كقادة حقيقيين لعالم المجرمين. وتابع: "وأنا لا أتحدث هناك عن "الفضيحة" الأخيرة حول توجيه اتهامات مباشرة لواشنطن بأنها قامت بعمل إرهابي دولي أي تفجير خط أنابيب الغاز الروسي".

المصدر: نوفوستي