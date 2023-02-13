"الدوما": واشنطن تمارس الإرهاب الدولي بتدريب عناصر "داعش"

أكدت نائبة رئيس مجلس "الدوما" الروسي، إيرينا ياروفايا، أن تدريب القوات الأمريكية مقاتلي تنظيم "داعش" إرهاب دولي، داعية الأمم المتحدة لملاحقة واشنطن جنائيا.

وقالت ياروفايا: "تدريب مسلحي "داعش" من قبل القوات الأمنية الخاصة الأمريكية هو عمل إرهابي دولي ويتطلب تقييما قانونيا دوليا ومسؤولية جنائية".

إقرأ المزيد

واعتبرت أن وقت إجراء تحقيق دولي في المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية في العالم قد حان منذ فترة طويلة.

وأضافت: "الأساليب المتطورة لارتكاب جرائم ضد الحياة والأمن، وفقا للمشروع البيولوجي السري للبنتاغون في أوكرانيا، تشكل تهديدا حقيقيا للبشرية".

وأكدت أن المعلومات المتعلقة بتدريب الإرهابيين من قبل القوات الأمنية الأمريكية الخاصة يجب أن تكون مصدر قلق للمجتمع الدولي، وهذا "يجب أن يكون القضية الرئيسية للأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي