أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، فضح البنتاغون الذي كان ينفذ أوامر بيولوجية عسكرية سرية من واشنطن في أوكرانيا.

وقالت ياروفايا: "اعتراف كيربي يفضح واشنطن بأن البنتاغون كان ينفذ أوامر واشنطن العسكرية البيولوجية السرية".

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وأشارت إلى أنه أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم يثبت فيها مسؤولين أمريكيين ضلوع واشنطن في "مشروعهم البيولوجي المؤكد في أوكرانيا، والذي هو جزء فقط من برنامجهم البيولوجي العسكري العالمي".

وأشارت إلى أن الأبحاث البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا هي "إحدى الحلقات في سلسلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية الخطرة".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا "بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة".

المصدر: نوفوستي