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واشنطن تعترف بإجرائها أبحاثا وبائية في أوكرانيا

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واشنطن تعترف بإجرائها أبحاثا وبائية في أوكرانيا
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا "بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة".

وزعم أن جميع "مراكز الأبحاث" قد "تركها الأمريكيون وقاموا بتعطيل أنشطتها بأمان" قبل أن تبدأ روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

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وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعمل على تصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وتابع: "لا توجد أسلحة بيولوجية ولا مختبرات".

وأكد سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق لصحيفة "نيوزويك" أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ مشاريع بيولوجية شديدة الخطورة في الخارج، وتدير أكثر من 50 مختبرا قرب حدود روسيا.

وطالب الولايات المتحدة بإجابات من واشنطن حول الأبحاث البيولوجية التي يمولها البنتاغون في أوكرانيا ودول أخرى، مؤكدا أن تلك المواقع لا تفي بالالتزامات الدولية.

المصدر: RT

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