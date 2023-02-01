 أنطونوف: تصريحات واشنطن حول عمل المختبرات البيولوجية بأوكرانيا متناقضة

قال سفير روسيا في واشنطن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تناقض نفسها في التصريحات حول عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضي أوكرانيا.

وأضاف السفير معلقا، على كلمات جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي زعم بأن واشنطن في إطار النشاط البيولوجي في أوكرانيا هدفت لمنع حدوث جائحة ولم تشارك في تطوير أسلحة بيولوجية: "يناقض الأمريكيون أنفسهم. لو كان برنامج العمل يتسم بطبيعة سلمية بحتة، لماذا تم وقفه وإغلاق المختبرات بسرعة؟ لماذا كان يعمل هناك مختصون عسكريون وليس من المدنيين. الجواب واضح: كان لدى واشنطن وما زال لديها ما تخفيه. وهذا، ما أكده السيد كيربي نفسه ، الذي أفاد بأنه تم إغلاق المشاريع ووقف عمل المختبرات قبل بدء العملية العسكرية الروسية. إذن تم عمل كل شيء لضمان عدم وقوع نتائج البحوث في أيدي الجيش الروسي".

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وذكر السفير أن الدفاع الروسية "أشارت مرارا إلى دلائل على تنفيذ الولايات المتحدة لبرامج مزدوجة الغرض. على سبيل المثال: منذ عام 2019 استخدمت واشنطن، أوكرانيا كمكان اختبار لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. وتم خلال ذلك استخدام الفئات الأكثر ضعفا من السكان المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى. وتثبت المواد التي حصل عليها الجيش الروسي، أن البنتاغون ركز على إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية".

ونوه السفير بأن واشنطن تنقل الآن بنشاط الأبحاث غير المنجزة في أوكرانيا إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. ولتحويل الانتباه، يجري كل ذلك تحت غطاء مؤسسات مدنية مثل وزارة الطاقة والصحة وغيرها، لكي يتجنب البنتاغون أي انتقاد. لكن رغم ذلك لم تتمكن واشنطن من إخفاء الحقيقة بالكامل. تم البدء في تحقيقات حول مشاريع بيولوجية فيدرالية أمريكية، بما في ذلك المتعلقة بتعزيز وظائف السلالات، والآثار الجانبية للتلقيح وغيرها.

وشدد السفير، على أن الجانب الأمريكي، سيضطر عاجلا أم آجلا ، للرد على الأسئلة التي تطرحها روسيا.

المصدر: تاس