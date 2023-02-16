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مراسلنا: السلطات التركية تعتقل مؤخرا عشرات المقاولين خلال محاولاتهم الهروب خارج البلاد

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا

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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا
AP
تركيا
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قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد بلغت 36187 قتيلا، وهي حصيلة غير نهائية.

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وأكدت الإدارة على إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المنكوبة. فيما أعلنت السلطات التركية عن اعتقال عشرات المقاولين، خلال محاولاتهم الهروب إلى خارج البلاد في الأيام الأخيرة الماضية.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: RT

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