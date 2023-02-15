السلطات التركية تصنّف آلاف المباني حسب درجة تضررها بالزلزال

قسّمت تركيا الأبنية المنكوبة بالزلزال لـ4 فئات طبقا للأضرار التي لحقت بها، بين مبان غير تالفة، ومبان أقل تضررا، ومتضررة بدرجة متوسطة، ومتضررة بشدّة، ومبان للهدم العاجل.

وذكرت الحكومة التركية أن المباني غير التالفة تشمل كل مبنى لم يتضرر نتيجة الزلزال (لا يوجد ضرر في استخدام المبنى ويمكن سكنه)، بينما المباني الأقل تضررا، شملت المباني التي بها تشققات رقيقة في الطلاء والجص وجدران المبنى بسبب الزلزال والجص المتساقط من الجدران (لا يوجد ضرر في استخدام المبنى ويمكن سكنه).

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للسكن بعد الإصلاح

بينما شملت الفئة الثالثة المباني المتضررة بدرجة متوسطة، وهي الأبنية التي يوجد بها تشققات في جدران المبنى وشقوق رقيقة في العناصر الحاملة (الأعمدة والجسور البيتونية) نتيجة الزلزال (يتم تقييم الأضرار والعيوب التي حدثت في المبنى قبل وقوع الزلزال، يمكن سكنها بعد الإصلاح).

المتضررة بشدة

أما المباني المتضررة بشدة، فقد تضمنت المباني التي يوجد فيها فواصل / فواصل قص واسعة وواسعة النطاق في العناصر الحاملة للمبنى بسبب الزلزال.

هذا وتُعرَّف المباني التالفة "بشدة" على أنها مباني ذات خسارة لا يمكن إصلاحها في القدرة على التحمل (لا يمكن سكنها أبدا ويجب هدمها).

للهدم بشكل عاجل

هذا وقد تحدثت الحكومة التركية عن المباني التي سيتم هدمها بشكل عاجل، وهي المباني التي يتم فيها إزاحة العناصر الهيكلية للمبنى بشكل دائم وتدمير جزئي أو كلي بسبب الزلزال. وهذه المباني، التي لا يمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال، لا يمكن دخولها ولا يمكن إخلاء الأشياء منها.

المصدر: تركيا بالعربي