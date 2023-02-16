برلماني أوروبي: شولتس أرسل الخوذ أولا والدبابات تاليا لقتل الروس.. ماذا حدث لألمانيا جوهرة أوروبا؟

انتقد عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى دورها في تعزيز الصراع.

Russia's invasion of Ukraine is unforgivable, the devastation is horrific as in all Wars. -Also unforgivable is how willing Western leaders are to ensure this becomes a War without end. Instead of calls for Peace,we're deepening Western involvement regardless of the repercussions pic.twitter.com/eaAE3X3YK6 — Mick Wallace (@wallacemick) February 15, 2023

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جاء ذلك وفق ما نشره والاس في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" من خطابه أمام البرلمان الأوروبي، حيث قال إن "الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا لا يغتفر.. إلا أن مدى استعداد القادة الغربيين لضمان أن تصبح هذه الحرب بلا نهاية هو أيضا أمر لا يغتفر"، مشيرا إلى أن الساسة الأوروبيين "وبدلا من الدعوات لوقف إطلاق النار والحوار ومحادثات السلام، يعملون على تعميق مشاركة الغرب في الحرب، دون قلق يذكر من تداعيات ذلك"، مشيرا إلى ما يقوله الخبراء على جانبي المحيط من أن دعوة أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم هو "جنون وسيؤدي إلى اندلاع حرب نووية محتملة"، وسوف يحشد ذلك، وفقا لوالاس، الشعب الروسي دفاعا عن هذه المنطقة.

وتابع والاس: "إن زيلينسكي يتوسل للحصول على المزيد من الأسلحة، دون أن يقول كلمة واحدة عن السلام"، وتساءل: "كم من شعبه يجب أن يجند ويغذي تلك المذبحة قبل أن يجلس للتفاوض؟ وكم من الأشخاص في أوروبا يجب أن يفقدوا وظائفهم أو منازلهم قبل أن يسمح (الناتو) لهذه المفاوضات بالحدوث؟".

وفي نهاية كلمته تساءل ميك والاس: "ماذا حدث لألمانيا، جوهرة أوروبا؟ في البداية أخبرنا شولتس أنه لن يكون هناك سلام في أوروبا بدون روسيا. وأرسل الخوذات أولا، والآن يرسل الدبابات لقتل الروس. أنا قلق على أوروبا".

المصدر: تويتر