مستشار بالكونغرس الأمريكي يرتدي شارة "نازية" ويحذف الصورة بعد الانتقادات

قام مستشار الكونغرس الأمريكي بول ماسارو بنشر صورة ثم حذفها من حسابه الرسمي على موقع "تويتر"وهو يرتدي شارة "بانديرا" المتعاون النازي المسؤول عن مذابح المدنيين البولنديين واليهود.

Twitter

Deleted at the request of a good Polish friend. God bless Polish-Ukrainian friendship and may it remain strong forever 🇺🇦🇵🇱 — Paul Massaro (@apmassaro3) February 15, 2023

وقد علق ماسارو الصورة في حسابه الرسمي لعدة ساعات، ثم حذفها بنفسه "بناء على طلب صديق بولندي جيد". إلا أن ماسارو، في نفس الوقت يقف في صورة أخرى بكل فخر مع شعار فوج "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة التي تتخذ شعارا قريبا من شعار الصليب المعقوف النازي والمسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دونباس.

ويعد ستيبان بانديرا شخصية مثيرة للجدل في أوكرانيا، فبينما يشيد به عدد من الأوكرانيين بصفته "بطل نموذجي"، قتل في سبيل "تحرير" أوكرانيا، يدينه أوكرانيون آخرون كفاشي ومتعاون مع النازية وكان وأتباعه مسؤولين عن مذابح المدنيين البولنديين واليهود.

ويقول تقرير عن أنشطة القوميين الأوكرانيين بزعامة بانديرا أنه قتل أكثر من 5 آلاف أوكراني و15 ألف يهودي وعدة آلاف من البولنديين في الأسابيع الخمس التي خرجت فيها "دولة" بانديرا للوجود.

المصدر: تويتر+RT