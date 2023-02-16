 
مباشر

مستشار بالكونغرس الأمريكي يرتدي شارة "نازية" ويحذف الصورة بعد الانتقادات

أخبار العالم

مستشار بالكونغرس الأمريكي يرتدي شارة
Globallookpress Julia Nikhinson - CNPConsolidated News Photos
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urkt

قام مستشار الكونغرس الأمريكي بول ماسارو بنشر صورة ثم حذفها من حسابه الرسمي على موقع "تويتر"وهو يرتدي شارة "بانديرا" المتعاون النازي المسؤول عن مذابح المدنيين البولنديين واليهود.

مستشار بالكونغرس الأمريكي يرتدي شارة
Twitter
الصورة المحذوفة من حساب بول ماسارو

وقد علق ماسارو الصورة في حسابه الرسمي لعدة ساعات، ثم حذفها بنفسه "بناء على طلب صديق بولندي جيد". إلا أن ماسارو، في نفس الوقت يقف في صورة أخرى بكل فخر مع شعار فوج "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة التي تتخذ شعارا قريبا من شعار الصليب المعقوف النازي والمسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دونباس.

ويعد ستيبان بانديرا شخصية مثيرة للجدل في أوكرانيا، فبينما يشيد به عدد من الأوكرانيين بصفته "بطل نموذجي"، قتل في سبيل "تحرير" أوكرانيا، يدينه أوكرانيون آخرون كفاشي ومتعاون مع النازية وكان وأتباعه مسؤولين عن مذابح المدنيين البولنديين واليهود.

ويقول تقرير عن أنشطة القوميين الأوكرانيين بزعامة بانديرا أنه قتل أكثر من 5 آلاف أوكراني و15 ألف يهودي وعدة آلاف من البولنديين في الأسابيع الخمس التي خرجت فيها "دولة" بانديرا للوجود.

المصدر: تويتر+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا