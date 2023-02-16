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وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن عن إعادة فتح سفارة بلاده في كييف

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى كييف في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ بداية العملية العسكرية

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى كييف في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ بداية العملية العسكرية
RT
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في كييف، 16 فبراير 2023
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