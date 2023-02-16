تاريخ النشر:16.02.2023 | 06:51 GMT |
آخر تحديث:16.02.2023 | 07:08 GMT | أخبار العالم
أثيرت حالة من الغضب والجدل في مصر بعدما نشر لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة لعائلته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل.
أعلن صندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة المصرية عن تخصيص الحساب رقم (037037- إغاثة سوريا) في كل البنوك المصرية، لجمع التبرعات لمنكوبي الزلزال في سوريا.
نشرت صحيفة "Nordsee Zeitung"، اليوم الأربعاء، صورا تم التقاطها من الجو لمعدات عسكرية أمريكية موجودة حاليا في ميناء بريمرهافن الألماني.
أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المعلومات المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي حول ظهور وهج غريب قبل وقت قصير من وقوع الزلازل المدمرة في تركيا، لا تتفق مع الواقع.
نشر مقطع فيديو جديد لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين يتضمن حوارا مع مقاتل "فاغنر" الذي تم "إعدامه" في فيديو سابق نشرته القنوات الأوكرانية.
أنهت شركة أدنوك الإماراتية إجراءات صفقة الاستحواذ على نصف محطات توتال إنرجي في مصر، ضمن خطتها للتوسع إقليميا.
أعلنت منظمة حقوقية أن نيابة أمن الدولة المصرية وجهت تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة" لرئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات هشام جنينة، بعد ساعات على إطلاق سراحه.
أكد الصحفي تيد جالين كاربنتر، في مقال لصحيفة American Conservative، أنه رغم دعم الولايات المتحدة وحلفائها الكبير لكييف، فمن المستبعد أن تتجنب أوكرانيا هزيمة ساحقة.
روت فتاة سورية تدعى جنا رنو معجزة نجاتها من الزلزال الذي أبقاها 3 أيام تحت الأنقاض وقضى على كل أفراد أسرتها.
كشف رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لموقع "تويتر" إيلون ماسك عن "تعيين" رئيس تنفيذي جديد للشركة، موضحا خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.
تحدث عميد الجامع الكبير في باريس، شمس الدين حفيظ، عن مسألة ارتداء الحجاب في فرنسا.
زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "مسعفا أمريكيا قتل، وأصيب عدد آخر ممن أسمتهم "متطوعين إغاثيين" كانوا برفقته، بصاروخ موجه أطلقته القوات الروسية على مدينة أرتيموفسك" (باخموت).
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
قرر مجلس الوزراء المصري إعفاء مزارع الإنتاج الداجني في مصر من الضرائب، وتحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب.
أكد مستشار عسكري إيراني في سوريا أن المسیّرة الإيرانية التي فاجأت الأمريكيين اليوم في سوريا، حققت أهدافها المرسومة واضطر الأمريكيون لإطلاق صاروخ بمئات آلاف الدولارات لإسقاطها.
فقد حارس مرمى فريق فينكل سبورت البلجيكي أرنه إسبيل، حياته على أرض الملعب، حيث وافته المنية بعد تصديه لركلة جزاء في مشهد مؤثر، عن عمر ناهز 25 عاما.
تنجم مضاعفات مرض السكري عن ضعف إنتاج الأنسولين، ما يزيد من شبح ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.
تسعى وزارة النقل المصرية للانتهاء من تنفيذ طريق "القاهرة- كيب تاون" في وقت قصير، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ الطريق الخاص به عام 2024.
أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن هزيمة قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، ستثير موجة من السخط الشعبي، وتهدد بسقوط الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
منعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن دخول منتجات غذائية تحتوي مسحوق حشرة الجدجد Acheta Domesticus (house cricket) إلى المملكة.
أصدرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، "هينلي وشركاؤه"، قائمة تكشف عن أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2023.
كشفت تحقيق استقصائي جديد عن تورط إسرائيل بالتلاعب في انتخابات جرت بأكثر من 30 دولة حول العالم، باستخدام مجموعة من الأدوات والبرامج السرية التي ضللت الرأي العام.
ذكر الصحفي سيمور هيرش أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تكن لديه خطة جاهزة لتفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" لحظة عقد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في فبراير 2022.
أعلنت وزارة الري المصري عن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالتدخل بالتعاون مع الوزارة لإنقاذ واحة سيوة.
كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نقلت حجرة الغوص التي استخدمها النرويجيون للتدريب على تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" في مياههم ببحر البلطيق.
ربطت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بين التقارير الأمريكية حول الأجسام الطائرة المجهولة والانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعدما وصل العداء لروسيا لحد "السخافة".
طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر قناة MBC السعودية، بالتراجع عن بث مسلسل حول الصحابي معاوية بن أبي سفيان، ووصفه بـ"رأس الفتنة".
أكدت صحيفة 19FortyFive أن التعديل الجديد للقاذفة الاستراتيجية الروسية "تو 160 ام" يمثل تهديدا خطيرا لحلف "الناتو"، حيث تحمل صواريخ نووية مجنحة، تطال أي هدف بعيد في العالم.
ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان امتنع عن مصافحة اثنين من كبار معارضيه، خلال جنازة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، دنيز بايكال.
قارن الحاخام الإسرائيلي، شموئيل إلياهو الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بغرق المصريين في البحر، وقال إن الكارثة "عدالة إلهية"، ما أثار انتقادات واسعة من رجال دين إسرائيليين آخرين.
انتقد وزير الخارجية الروسي ازدواجية معايير الغرب في التعامل مع القضايا الدولية، مقدما أمثلة على ذلك أبرزها المشاهد المصطنعة للهجمات الكيميائية التي فبركتها "الخوذ البيضاء" في سوريا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو تخطط لإدخال نظام بدون تأشيرة مع 11 دولة، ونظام إجراءات مبسطة لإصدار التأشيرة مع 6 دول أخرى.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، الذي يزور دمشق لأول مرة منذ عام 2011.
كشف موقع "مغرب أنتليجنس" المتخصص في الشؤون الأمنية أن الطائرات الصينية بدون طيار التي نشرها المغرب، أصبحت تغطي كامل سماء الصحراء.
كشف مؤشر المخاطر العالمي لعام 2022 عن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية والتغير المناخي. وقد احتلت الفلبين المرتبة الأولى عالميا، والصومال الأولى عربيا.
تخطط مصر لإنتاج أول سيارة وطنية تعمل بالطاقة الكهربائية وطرحها في الأسواق قريبا، حيث تم تصميم نموذجين منها.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المواطن المصري المقيم في إيران، سيف العدل، أصبح زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.
تثير سلسلة الهزات الأرضية التي انتشرت بقوة متفاوتة في أرجاء الأرض بعد الزلزال التركي المدمر مخاوف وتساؤلات عما إذا أصيبت قشرة الأرض بتصدعات لا رجعة عنها.
أوقفت مصالح الأمن الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، شخصا هدد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر.
أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن حصلت 3 آلاف و858 هزة ارتدادية منذ وقوع زلزال فجر يوم الاثنين الماضي.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تفجير "السيل الشمالي" كان حل الغرب النهائي لقضية الغاز الألمانية، حتى لا تحاول برلين لعب دور مستقل، وتنمو كقوة أوروبية رائدة.
تسعى وزارة البترول المصرية إلى تسريع تطوير أكبر اكتشافات النفط في خليج السويس، والذي توصلت إليه شركة دراغون أويل الإماراتية، من أجل وضعه على خطوط الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
تبدأ الحكومة المصرية بدعم من القوات المسلحة، مرحلة جديدة من إعادة تطوير وتأهيل بعض المناطق العشوائية في نطاق القاهرة الكبرى.
أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الخوف دفع الرئيس جو بايدن، إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022، في حين اعتبر مشاركون في العملية أنه "مجنون".
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن المفهوم المحدث للسياسة الخارجية الروسية، والذي سيتعامل مع ضرورة إنهاء احتكار الغرب لتشكيل إطار الحياة الدولية.
استحضر فيتشسلاف نيكونوف، حفيد وزير الخارجية السوفياتي فيتشسلاف مولوتوف عبارة للكاتب اللبناني الأمريكي نسيم طالب ليؤكد ما قاله الصحفي سيمور هيرش حول "مستوى الغباء في البيت الأبيض".
قال ممثل القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إن بالونات بزوايا عاكسة ولواقط لاسلكية شوهدت فوق كييف وقد أطلقتها روسيا كأهداف وهمية لاستنزاف وتشتيت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن تراجع القوات الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات في جمهورية لوغانسك الشعبية.
أعلن ألكسندر إيفانوف رئيس المرصد البصري KubSU، أن الأجسام الطائرة المجهولة التي شوهدت في سماء الصين قد تكون بالونات احتفالية مع مصابيح.
أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن وزراء دفاع الدول الأعضاء اتفقوا في اجتماعهم في بروكسل اليوم الأربعاء، مفهوما جديدا للتخطيط العسكري للحلف، يأخذ في الاعتبار التهديدات من الصين.
كشف ضابط الاستخبارات الفرنسي المتقاعد، آلان جويليت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر قرارات تحرم فرنسا من عقود إعادة إعمار أوكرانيا، ومنحها لواشنطن.
كشف اللواء السعودي المتقاعد فهد العطاوي، عن تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة، مؤكدا أن ما شاهده لم يكن طائرة تجسس كما يعتقد البعض، وأن اللهب الصادر عنها غير مألوف.
كشف المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، عن نيته التخلي عن الجنسية الأمريكية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها تمكنت من القضاء على 8 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف وأراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
عرض مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين حطام قاذفة "سو-24 إم" التي لقي أفراد طاقمها حتفهم ببطولة في جمهورية دونيتسك الشعبية في أوائل ديسمبر الماضي.
أعلنت الحكومة المصرية لأول مرة منذ 10 سنوات استقبالها وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير لبحث المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي".
انتقد مسؤولون أمريكيون انخفاض تمويل الحماية الشخصية لهم، على خلفية قلقهم من "انتقام إيراني وشيك" لقاسم سليماني.
وثق مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور سلسلة من الكرات المضيئة الغامضة في سماء مدينة تسيتسيكار، شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، المتاخمة للحدود الروسية.
عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات توثق اعتقال أحد أفراد كتيبة "آزوف" النازية المحظورة في روسيا.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن الجيش الروسي سيحكم طوقه على مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية بجمهورية دونيتسك، بين مارس وأبريل المقبلين.
قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر إن الشعب الأوكراني في النزاع مع روسيا "ينفذ الأعمال القذرة" التي لا تريد الولايات المتحدة القيام بها.
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية قيام متهمين هاربين باستخدام حيلة ذكية للنصب، عن طريق تجهيز مكان عبارة عن شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض، حيث تم إعدام المقبرة بعد الكشف عن عملية النصب.
تحدث خبراء مصريون لـRT عن خطط مصر لإنتاج أول سيارة وطنية تعمل بالطاقة الكهربائية وطرحها في الأسواق قريبا، حيث تم تصميم نموذجين منها، بسعر مغر يقارب 95 ألف جنيه.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل بشأن الوضع المالي "الذي شهد طفرة استثنائية" في تقريره السنوي لعام 2022 في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
كتب الصحفي ميخائيل كوخ في صحيفة "Exxpress" أن القمح الأوكراني أصبح علفا للخنازير في إسبانيا وذلك بدلا من إرساله إلى البلدان الإفريقية الفقيرة.
أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله يحيى، لتصدر على إثر ذلك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمعقل تابع للقوات الأوكرانية سيطرت عليه العسكريون الروس أثناء تقدمهم في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجهت المطربة الكولومبية شاكيرا رسالة مبطنة للإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق وصديقته الجديدة، وذلك عندما كانت تقوم بتحريك الشفاه لأغنية تقول كلماتها "قد أقتل حبيبي السابق".
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الزيادة في وتيرة ارتفاع مستويات سطح البحر تهدد بنزوح جماعي واختفاء بعض الدول عن وجه البسيطة.
قبل 20 عاما، قادت الولايات المتحدة تحالفا غزا العراق بعد 6 سنوات من تقديم مدير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة السويدي رولف إيكيوس، تقريره النهائي إلى مجلس الأمن الدولي.
أعلن رئيس القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات العثور على بالونات ذات عاكسات زوايا في المجال الجوي للبلاد، يزعم أنها أطلقت من الأراضي الروسية للاستطلاع.
كتب الكسندر بويكو في "كومسومولسكايا برافد" حول تحضير الاستخبارات الأوربية لمأساة تشيرنوبيل ثانية في أوكرانيا.
إهتزَّ العالم لهول الدمار الذي أحدثه زلزال تركيا وسوريا، ولم يهتزّ التسييس الغربي لهذه القضية الإنسانية.
أثار النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، مع فريقه البرازيلي غريميو أزمة خلال مواجهة إيسبورتي كلوب أفينيدا بالدوري المحلي.
تحقق شرطة مدينة فلاور ماوند، في ولاية تكساس الأمريكية في جريمة سطو على مسجد وقعت يوم الاثنين، حيث سرق لص تبرعات جمعت لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء أن بعض نوابه الذين تم فصلهم مؤخرا بعد فضيحة فساد تتعلق بمشتريات الغذاء للقوات المسلحة، سيتم تعيينهم مستشارين له.
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، عن تفاصيل أكبر عملية نصب تعرضت لها الآثار المصرية، حيث تم الإبلاغ عن وجود مقبرة أثرية مزيفة.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن 100 دولة قدمت المساعدة لبلاده عقب الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي.
انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مضيفه أرسنال بالفوز عليه في عقر داره (3-1) مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من "البريمير ليغ".
تستعد مجموعة "بريكس" للبت في مؤتمرها هذا العام في عضوية دول جديدة ترغب بالانضمام إلى المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
نجحت أمّ بريطانية في إحداث تحول جذري في مظهرها، حيث خسرت أكثر من 100 كيلوغرام من وزنها، بتخليها عن الوجبات الضارة والتزامها بنظام غذائي صارم.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول اتفاق روسيا والسودان على إقامة قاعدة بحرية في البحر الأحمر.
أظهر شريط فيديو طائرات "أورلان-10" المسيرة المتعددة الوظائف وهي تقوم بمساعدة وحدات مدافع "مستا – إس" الذاتية الحركة بتنفيذ مهام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سجلت اليوم الأربعاء سلسلة هزات أرضية تتراوح قوتها بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ، منها شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية ونيوزيلندا ومملكة تونغا.
خرج سيرجيو راموس مستاء عقب هزيمة فريقه باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الليلة الماضية.
كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حقيقة مشاركته في "حسم" انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال السعودي.
وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أصحاب نظيرية "الأصل الاصطناعي" للزلزال المدمر في تركيا وسوريا بـ "غريبي الأطوار".
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن وجود كائنات فضائية وارد.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، صورة بالأقمار الصناعية تظهر حجم التطوير الذي تم في بحيرة عين الصيرة، لتتحول من مكب للنفايات إلى منطقة جذب سياحي.
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي.
قد تتلقى دلهي من روسيا تكنولوجيات خاصة بتصنيع دبابة "ارماتا" الروسية الحديثة.
أعلنت هيئة التراث في السعودية اكتشاف عدد من النقوش المسندية الجنوبية، وثلاثة خواتم ورأس ثور من البرونز تعود إلى عصور ما قبل الإسلام.
أعلنت الدكتورة تامارا مالتسيفا أخصائية الأمراض النسائية وعلم الجنس، أحيانا حتى عملية طبيعية وممتعة مثل التقبيل يمكن أن تجلب للإنسان مشكلات عديدة.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول اقتراب توقيع الصين عقدا غير مسبوق مع قطر.
قبل 10 سنوات، راقب الآلاف من سكان مقاطعة "تشيليابينسك" الروسية والمناطق المجاورة لها، وصول زائر فضائي غامض متوهج وسقوطه على الأرض.
دمّرت القوات الروسية تجمّعا لقوات كييف قرب مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف حارقة، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب مواقع العدو.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول خسائر بمليارات الدولارات تتكبدها الشركات الأوروبية بسبب دفء الشتاء وانخفاض أسعار الغاز.
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