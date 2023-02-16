مسؤول أوكراني: تضرر منشأة بنية تحتية هامة في لفوف جراء القصف

أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لفوف مكسيم كوزيتسكي بتضرر منشأة بنية حيوية هامة في منطقة لفوف بأوكرانيا واندلاع حريق.

وأضاف كوزيتسكي في منشور: "خلال الغارة الجوية، أصيبت منشأة بنية تحتية حيوية في منطقة لفوف. ولم تقع إصابات وتم إخماد الحريق".

وتم الإعلان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام بدوي انفجارات ليلا في مناطق لفوف، بولتافا، زابوروجيه، تشيركاسي، أوديسا، سومي، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، حيث حاولت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لمدة ساعة تقريبا صد هجوم بالصواريخ الروسية.

وتقول مصادر إن هناك معلومات تفيد بتضررالبنية التحتية لمنشأة هامة، مرجحة بأن الصواريخ ضربت منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.

يشار إلى أن الجيش الروسي باشر بتوجيه ضرباته الصاروخية والجوية بشكل مكثف مستهدفا منشآت ومواقع البنية التحتية الأوكرانية، اعتبارا من 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وقفت خلفه الأجهزة المختصة الأوكرانية.

ويستهدف القصف الروسي بالأسلحة عالية الدقة، مرافق الطاقة ومراكز الصناعات الدفاعية ونقاط القيادات العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي