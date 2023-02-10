وسائل إعلام: صفارات إنذار ودوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانيا اليوم الجمعة بأن صفارات إنذار أطلقت تزامنا مع سماع دوي انفجارات في عدد من مقاطعات البلاد وسط تقارير عن حالات انقطاع الكهرباء.

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وحسب وسائل الإعلام، فإنه بعد إطلاق صافرات الإنذار في كافة أراضي أوكرانيا، سجل وقوع انفجارات في مقاطعتي إيفانوفرانكوفسك وخميلنيتسكي في غرب البلاد، وفينيتسا وجيتومير في وسطها، إضافة إلى العاصمة كييف.

وأكد عمدة مدينة لفوف في غرب البلاد سماع دوي انفجارات في المدينة، كما أكدت سلطات مدينة خاركوف في شمال شرق البلاد أن أضرارا لحقت بموقع حساس من البنية التحتية للطاقة.

وأفادت تقارير بوقوع انفجارات في مدينة أوديسا في جنوب البلاد وفي مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفيك.

وأعلنت شركة "أوكرإنيرغو" الوطنية الأوكرانية للطاقة أن مرافق للبنية التحتية عالية الجهد تعرضت للأضرار في عدة مناطق بجنوب وشرق وغرب البلاد، حيث سجلت حالات انقطاع للتيار الكهربائي.

يشار إلى أن الجيش الروسي باشر بتوجيه ضرباته الصاروخية والجوية بشكل مكثف مستهدفا منشآت ومواقع البنية التحتية الأوكرانية، اعتبارا من 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وقفت خلفه الأجهزة المختصة الأوكرانية.

ويستهدف القصف الروسي بالأسلحة عالية الدقة، مرافق الطاقة ومراكز الصناعات الدفاعية ونقاط القيادات العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT