صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتين أوكرانيتين

أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي كيروفوغراد غربي أوكرانيا، ودنيبروبتروفسك وسطها محذرة من ضربات جوية.

ووفقا للخريطة، تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الأراضي التي تحتلها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي