نشر الصحفي الروسي، بافل زاروبين، مشاهد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتبسّم، ويتهكّم على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له سنة 2019 لتحقيق السلام.

وعلق زاروبين على المشاهد: "هكذا تصرف زيلينسكي عندما سمع باتفاقيات مينسك ودعوات السلام".

وعبر الصحفي عن ثقته بأن الشعب الأوكراني الذي يعاني الآن، سوف يفرض عاجلا أم آجلا عقوبات حقيقية وقاسية على الشخص الذي قاد البلاد إلى الكارثة.

وفرض زيلينسكي اليوم عقوبات على 198 شخصية فنية وممثلين ومخرجين وصحفيين وصناع محتوى روس وأوكرانيين.

المصدر: RT