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تكساس.. قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في مركز تسوق

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تكساس.. قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في مركز تسوق
تكساس
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قالت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة جراء إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة إل باسو.

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وقال روبرت جوميز المتحدث باسم الشرطة للصحافيين، إنه تم اعتقال مشتبه به وإن الشرطة تبحث عن آخر محتمل.

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء غير معروف.

وأضاف جوميز "كانت فوضى. الناس فروا مذعورين". وطلبت الشرطة من الناس تجنب المنطقة.

ويقع مركز سييلو فيستا التجاري بجوار متجر وول مارت حيث قتل مسلح 23 شخصا في الثالث من أغسطس 2019.

وقبل أسبوع، أقر رجل من تكساس بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة في إطار صفقة إقرار بالذنب جنبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي. لكنه لا يزال يواجه عقوبة الإعدام في محاكمة منفصلة على مستوى الولاية.

المصدر:  رويترز

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