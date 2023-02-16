واشنطن تحذر بكين من تغيير جوهري للعلاقات معها إن دعمت روسيا

حذرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والآسيوية كارين دونفريد، من أن الدعم الصيني للعملية الروسية في أوكرانيا، من شأنه أن يغير العلاقات جذريّا بين واشنطن وبكين.

وقالت في إفادة للصحفيين حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى ألمانيا وتركيا واليونان: "لقد رأينا الصين وروسيا تعلنان عن شراكة بلا حدود، وأعتقد أننا رأينا أن هذا التقارب الاستراتيجي مستمر، ونحن نركز أيضا على هذه العلاقات في سياق الصراع في أوكرانيا".

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وأضافت: "نتفهم أن هناك تقاربا استراتيجيا بين الصين وروسيا، لكن إذا رأينا الصين تقدم دعما ماديا لروسيا، فإن ذلك سيغير علاقاتنا بشكل جذري مع الصين".

وأكدت الخارجية الأمريكية مؤخرا، أن واشنطن قلقة لتطور العلاقات بين روسيا والصين، وتتابع عن كثب تصرفات بكين واحتمال دعمها موسكو عسكريا، ومساعدتها في الالتفاف على العقوبات.

المصدر: تاس