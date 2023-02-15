رئيس البرلمان الأردني: لا بد من موقف دولي جامع لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا

دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إلى "موقف دولي جامع" لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا وسوريا.

وقال الصفدي في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن رجال الدفاع المدني الأردني كانوا مشاركين في عمليات البحث والإنقاذ للمصابين في تركيا وسوريا، وأشار إلى أن "أول طائرة مساعدات تحطّ في سوريا كانت أردنية".

وتساءل: "من منا لم يتأثر بما حدث في تركيا وسوريا؟"، ليجيب أن الزلزال "هزّ كل العالم، ولا شيء يعبّر عن مشاعرنا لما شاهدناه".

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وعن المسؤولية الدولية تجاه المنكوبين من الزلزال، دعا الصفدي إلى "تحرك واضح وصريح من كل دول العالم والأمم المتحدة، بأن يكون هناك لقاء موسع على مستوى العالم لدعم إعمار سوريا وتركيا".

وقال إن "هذه كارثة طبيعية، وأكبر بكثير من إمكانيات الدول، ولا بدّ أن يكون هناك موقف واضح من الأسرة الدولية في إعادة الإعمار، وأن يكون هناك تحرك عالمي وعربي وإسلامي بخصوص هذه الدول".

وأوضح أن "الحمل كبير على تركيا وسوريا، ولا بد أن تكون المواقف واضحة كما فعل الأردن رغم إمكاناته المحدودة".

وذكر أن سوريا "تمرّ بظرف صعب بعد سنوات من الحرب على قوى الظلام والإرهاب، فهي ما زالت جريحة بسبب التنظيمات الإرهابية".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية