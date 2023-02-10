الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى تركيا لمساعدة منكوبي الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، نقلت مستشفى ميدانيا إلى مقاطعة كهرمان مرعش التركية التي تضررت بشكل كبير جراء الزلزال.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي" جهزت مستشفى ميدانيا عسكريا، يضم طاقما من 108 من الأطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سريرا، وغرفة عمليات، ومختبرات، وغرفة عناية حثيثة، بالإضافة إلى صيدلية، وبتخصصات مختلفة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد موقع المستشفى في قرية بازارتشيش في مقاطعة كهرمان مرش التركية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين".

المصدر: "بترا"