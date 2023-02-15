لافروف: تفجير "السيل الشمالي" كان حلّا غربيا نهائيا لقضية الغاز الألمانية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تفجير "السيل الشمالي" كان حل الغرب النهائي لقضية الغاز الألمانية، حتى لا تحاول برلين لعب دور مستقل، وتنمو كقوة أوروبية رائدة.

وقال لافروف: "تفجير "السيل الشمالي" كان الحل النهائي لقضية الغاز الألمانية. مثلما يحاولون الآن حل المسألة الروسية بشكل نهائي".

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وأضاف: "أرادوا حل القضية الألمانية حتى لا تحاول ألمانيا لعب دور مستقل في المنظور التاريخي ولهذا لم يسمحوا لألمانيا بالنمو كقوة أوروبية رائدة، أولا وقبل كل شيء، بفضل مصادر الطاقة الروسية الموثوقة الرخيصة وبأسعار تنافسية تضمن نمو الاقتصاد الألماني".

وحول رفض السويد والدانمارك الكشف عن نتائج التحقيق في اعتداء "السيل الجنوبي"، قال لافروف: "ما زالوا صامتين منذ نصف عام، منذ سبتمبر لم يرد السويديون ولا الدنماركيون على الرسائل الرسمية لرئيس وزرائنا، الذي عرض بلباقة شديدة تعيين شخص ما للتواصل معه لبحث ذلك، لأن الحادث وقع في مياه السويد والدنمارك الحصرية، وخطوط الأنابيب ملك لشركة روسية".

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وتابع: "أنا أعتبر أن هذه وقاحة، ولكن هذه الوقاحة تخفي الفشل الكامل لمحاولات التعتيم على مسؤولية الغرب المتكاتف بقيادة الولايات المتحدة عن التخريب وتنفيذ هذا العمل الإرهابي".

وأشار إلى أنه إذا نُسب شيء مشابه إلى روسيا في ما يتعلق، على سبيل المثال، بخط أنابيب النفط "الكندي الأمريكي"، فلن يكون للصحفيين "وظيفة أخرى" وسيجبرونهم على الكتابة عن هذا فقط.

وأضاف: "نرى في تقرير سيمور هيرش حول تفجير "السيل الشمالي" المبني على الحقائق، ما كنا نتوقعه منذ زمن طويل ولا نرى أي رد فعل من الغرب".

المصدر: نوفوستي