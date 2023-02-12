لافروف: لهذه الأسباب يسعى الغرب بقوة لمنع التقارب بين ألمانيا وروسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يسعى بكل جهده لمنع تقارب ألمانيا وروسيا، نظرا لأن تحالفهما له أهمية كبرى بسبب قوتهما ونفوذهما العالمي الكبير في الماضي والحاضر.

وقال لافروف: "سوء سلوك السياسيين الغربيين معروف جيدا، ومكيدتهم الآن تركز على تحريض أوكرانيا ضد روسيا، وشن الغرب بأسره حربه على روسيا عبر أوكرانيا، فيما يعوّلون كثيرا على منع أي تقارب جديد بين ألمانيا وروسيا".

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وأضاف: "التقارب الروسي الألماني قبل الحرب العالمية الأولى وبين الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يعجب الكثيرين".

وتابع: "أعدت الدول الغربية ألمانيا علنا للحرب ضد الاتحاد السوفيتي بتوقيع اتفاقيات عدم الاعتداء معها عامي 1938-1939. وعندما اضطررنا للتوقيع مع برلين على اتفاق عدم الاعتداء عام 1939، قالوا إن هذا هو سبب الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أنه من أجل منع تعزيز الاتحاد بين روسيا وألمانيا، بما في ذلك في مجال الطاقة، تم في مياه النرويج تفجير أنابيب "السيل الشمالي" الروسية لضخ الغاز إلى ألمانيا.

المصدر: نوفوستي