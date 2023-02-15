الكرملين يكشف من سيحضر خطاب بوتين السنوي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن صحفيي الدول غير الصديقة لموسكو، لن تجر دعوتهم لحضور خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفدرالية.

وأوضح بيسكوف، أنه ستتم دعوة وسائل الإعلام التابعة للدول الصديقة لروسيا فقط، أما وسائل إعلام الدول غير الصديقة، والتي تظهر عداء واضحا لروسيا وخطابها الرسمي، فسيكون بإمكانها متابعة خطاب الرئيس بوتين، من خلال البث المباشر، أو أي مصدر آخر يبثه.

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وأعلن بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا أمام الجمعية الفدرالية في الـ 21 من فبراير الجاري، في مجمع "غوستيني دفور".

وبالنظر إلى حساسية الوضع الراهن، ستتم دعوة فئات جديدة لحضور هذه الكلمة، بمن فيهم المشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتشمل قائمة الدول غير الصديقة التي لن تتم دعوة صحفييها إلى خطاب بوتين، 49 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي