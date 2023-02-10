الكرملين: بوتين يلقي كلمته أمام الجمعية الفدرالية الروسية 21 فبراير

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلقي كلمته أمام الجمعية الفدرالية 21 فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع أن كلمة الرئيس الروسي سوف تخصص للوضع الراهن، بما في ذلك سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وكذلك للوضع الاقتصادي وغيرها من القضايا الاجتماعية.

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وسيلقي الرئيس بوتين كلمته في مجمع "غوستيني دفور"، ونظرا لحساسية الوضع الراهن سوف يتم دعوة فئات جديدة لحضور هذه الكلمة، بما في ذلك عدد من المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد يخاطب الجمعية الفدرالية بغرفتيها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي بكلمة سنوية حول الوضع في البلاد، وحول المسارات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة. ومثل هذه الخطب، يحدد الرئيس تقييمه للوضع في البلاد، ويحدد المهام في المستقبل القريب.

وكانت آخر مرة يتوجه فيها الرئيس فلاديمير بوتين بخطاب إلى الجمعية الفدرالية الروسية في أبريل 2021. وقد أجل الرئيس خطابه نهاية العام الماضي ليكون مطلع هذا العام.

المصدر: RT