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تركيا تعلن خططها لإعادة ما دمره الزلزال

مال وأعمال

تركيا تعلن خططها لإعادة ما دمره الزلزال
AP
تهدم المباني في عدة مدن تركية جراء الزلزال
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أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم، أن أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، ستبدأ نهاية الشهر الجاري.

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وصرح الوزير أمس الثلاثاء بأنه تم تحديد 41 ألفا و 791 مبنى في 10 مقاطعات تضررت من الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش.

وأشار كوروم إلى أن الحكومة تخطط لاستكمال تقييم الأضرار في المحافظات المتضررة من الزلازل خلال أسبوع، مشددا على ضرورة ألا يأخذ المواطنون الأشياء من منازلهم إلا بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ.

وضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة، مركزهما كهرمان مرعش، المنطقة التي يعيش فيها ما يقرب من 13.5 مليون شخص في 10 مقاطعات صباح يوم 6 فبراير.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فقد أكثر من 31 ألف شخص حياتهم، ودمر الزلزال حوالي 7000 منزل.

المصدر: زمان

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع