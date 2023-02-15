الصين تستأنف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين

أعلنت السفارة الصينية لدى كوريا الجنوبية أنها ستستأنف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقالت السفارة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "وي تشات" إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت.

وفي الأسبوع الماضي، استأنفت كوريا الجنوبية إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للزوار الصينيين بعد ذروة موجة فيروس كورونا في الصين ودخول حالات الفيروس في مرحلة الاستقرار.

وفي أوائل يناير، شددت كوريا الجنوبية القيود على المسافرين من الصين وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وردا على ذلك، علقت الصين إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين.

المصدر: "يونهاب"