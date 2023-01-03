كوريا الجنوبية: 1 من كل 5 وافدين من الصين مصاب بفيروس كورونا المستجد

أفادت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، بأن 1 من كل 5 وافدين من الصين إلى كوريا الجنوبية، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ما دفع حكومة كوريا الجنوبية، لفرض إجراء اختبار "بي سي آر" على الوافدين من الصين، خلال اليوم الأول من وصولهم، بعد أن تأكد، أمس الاثنين، إصابة 61 وافدا عبر مطار إنتشون الدولي بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن مطار إنتشون الدولي استقبل 1052 وافدا، بما فيهم طاقم خطوط الطيران، خضع منهم 309 أجانب، لاختبار "بي سي آر" فور وصولهم، وتبين أن 61 شخصا أي ما نسبته 19.7 % مصاب بفيروس كورونا، ويتم نقل المصابين بالفيروس، إلى مرافق مؤقتة لعزلهم لمدة 7 أيام، وسيخضع الـ 743 شخصا الباقين للاختبار خلال اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة، أن عدد المصابين يمكن أن يرتفع سريعا، لأن كوريا الجنوبية تستقبل أعداد كبيرة من الوافدين عبر مختلف المطارات والموانئ.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة عن خططها في إعداد مرافق يمكنها استيعاب ما يصل إلى 100 شخص، في إنتشون، وسيئول، وكيونغكي، وأوضحت أنه في حال استمر معدل الإصابات بالارتفاع، فإن سعة استيعاب المرافق ستكون غير كافية.

ويلزم الوافدون من الصين، بمن فيهم المواطنون الكوريون والأجانب المقيمون لمدة أكثر من 90 يوما، باستثناء المقيمين الأجانب لمدة أقل من ذلك، بالخضوع لاختبار "بي سي آر" في غضون يوم واحد من دخولهم.

المصدر: يونهاب