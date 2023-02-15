ماسك "يعين كلبا" لمنصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

كشف رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لموقع "تويتر" إيلون ماسك عن "تعيين" رئيس تنفيذي جديد للشركة، موضحا خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول: "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام!".

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها "ختم" على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم "فلوكي" (Floki).

So much better than that other guy! — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

يذكر أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك جروا من هذه السلالة اسمه "فلوكي" ونشر وقتها صورة له عبر "تويتر".

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي "بمجرد أن يجد شخصا مجنونا بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة". في ذلك الوقت، ذكرت قناة CNBC أن ماسك كان يبحث بنشاط عن رئيس تنفيذي جديد لـ"تويتر".

المصدر: RT