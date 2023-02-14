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قائد دبابة روسية: نستعد لمواجهة دبابات "الناتو".. فيديو

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قائد دبابة روسية: نستعد لمواجهة دبابات
Sputnik
دبابة "تي-90أم بروريف"، أرشيف
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صرح قائد الدبابة الملقب بـ"غاريك" أن أطقم الدبابات الروسية العاملة على محور مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، تعاين نقاط ضعف دبابات "الناتو" التي سيرسلها إلى أوكرانيا.

وقال غاريك: "نعمل حاليا بالقرب من أفدييفكا، والوضع متوتر في بعض الأحيان. نصد الهجمات، ونشن بالهجمات. كل شيء يريد "الناتو" التخلص منه، يدفعون به إلى هنا الآن".

وأضاف: "سمعت بالطبع عن إمداد أوكرانيا بدبابات "الناتو"، ونستعد لمواجهتها. نحن الآن نبحث عن معلومات عنها، ونقاط ضعفها وسنكون جاهزين لها بالطبع".

المصدر: نوفوستي

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