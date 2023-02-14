قائد دبابة روسية: نستعد لمواجهة دبابات "الناتو".. فيديو

صرح قائد الدبابة الملقب بـ"غاريك" أن أطقم الدبابات الروسية العاملة على محور مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، تعاين نقاط ضعف دبابات "الناتو" التي سيرسلها إلى أوكرانيا.

وقال غاريك: "نعمل حاليا بالقرب من أفدييفكا، والوضع متوتر في بعض الأحيان. نصد الهجمات، ونشن بالهجمات. كل شيء يريد "الناتو" التخلص منه، يدفعون به إلى هنا الآن".

وأضاف: "سمعت بالطبع عن إمداد أوكرانيا بدبابات "الناتو"، ونستعد لمواجهتها. نحن الآن نبحث عن معلومات عنها، ونقاط ضعفها وسنكون جاهزين لها بالطبع".

المصدر: نوفوستي