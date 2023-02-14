بيسكوف: فرق الإنقاذ الروسية ساهمت بشكل بطولي في مد يد العون في سوريا وتركيا عقب الزلزال

أشاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأداء فرق الإنقاذ الروسية، في سوريا وتركيا، ووصف أداءها بـ "البطولي".

وأضاف بيسكوف خلال مقالبة صحفية، اليوم الثلاثاء، "إن رجال الإنقاذ الروس أبطال حقيقيون، وكما هو معهود عنهم فهم يعملون بكل احترافية ومهارة، ورفعوا اسم وزارة الطوارئ الروسية عاليا، بأفعالهم البطولية ودقتهم وتفانيهم في عملهم، ونحن فخورون بهم".

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وفي ذات السياق، أعلن وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أن رجال الإنقاذ الروس بصدد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا، وتم اتخاذ قرار بسحب فرق الطوارئ الروسية من مناطق الزلازل.

وأوضح كورينكوف، أن مرحلة البحث والإنقاذ انتهت، وبدأت مرحلة إزالة الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، وبناء على ذلك تقرر سحب فرق الطوارئ الروسية".

المصدر: تاس