الطوارئ الروسية تعلن إنهاء عملياتها للبحث والإنقاذ في تركيا وسوريا

اعلن وزير الطوارئ الروسي الكسندر كورينكوف أن رجال الإنقاذ الروس بصدد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا، وتم اتخاذ قرار بسحب فرق الطوارئ الروسية من منطقة الزلزال.

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جاء ذلك خلال اتصال مرئي عقده الوزير اليوم الثلاثاء مع فرق الطوارئ الروسية العاملة في تركيا وسوريا.

وقال كورينكوف: "انتهت عملية البحث والإنقاذ. بدأ استخدام آلات ثقيلة لإزالة الأنقاض. بناء على ذلك، قرر رئيس روسيا سحب فرق الطوارئ الروسية."

وأشار كورينكوف إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون للسكان المتضررين في تركيا وسوريا، حيث تم بتوجيه من الرئيس الروسي، إرسال مجموعة من أفراد الطوارئ الروسية إلى المنطقة المنكوبة في أسرع وقت.

ووصل رجال الإنقاذ الروس إلى تركيا وسوريا في نفس يوم الزلزال 6 فبراير، وشرعوا في إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا في المناطق الأكثر صعوبة.

وذكر كورينكوف، أنه حسب التقارير التي تلقاها، أنقذ رجال الطوارئ الروسية ستة أشخاص من تحت الأنقاض وقدموا المساعدة لأكثر من 830 متضررا في تركيا. أما في سوريا، فتمكنوا من انتشال ثلاثة ناجين من تحت الأنقاض.

المصدر: "تاس"