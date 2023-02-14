بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص مقدار الوقت الذي يسمح فيه للأسرى الفلسطينيين بالاستحمام.

وأفاد موقع "واينت" بأن قرار بن غفير يشمل إعطاء وقت لا يزيد عن 4 دقائق لكل أسير للاستحمام، أي ما مجموعه ساعة فقط من تدفق المياه لكل جناح من زنازين السجن يوميا فقط.

وقال "سيتم تطبيق القواعد الجديدة أولا في جناحين من سجن نفحة شديد الحراسة في جنوب إسرائيل، وسيسمح نظام المياه بالمنشأة للحراس بإغلاق تدفق المياه للاستحمام في أوقات محددة"، مشيرا إلى أن "السجون الأخرى التي تأوي سجناء الإرهاب لا تملك مثل هذا النظام المائي، وقد طلب بن غفير من مصلحة السجون إيجاد حل لتقييد مياه الاستحمام للسجناء الأمنيين في تلك المنشآت".

وقالت مصلحة السجون إن السجناء الأمنيين يستهلكون حوالي 1000 لتر من الماء يوميا، بينما يستهلك السجناء الجنائيون 500 لتر، والمدنيون يستهلكون 250 لترا.

وفي أعقاب القرار، هددت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ التابعة للحركة الأسيرة الفلسطينية بالعصيان والإضراب عن الطعام. وقالوا في بيان لهم إنهم شرعوا في سلسلة من الإجراءات التي تبدأ بعصيان السجناء في السجون وتنتهي بإضراب عن الطعام في اليوم الأول من شهر رمضان.

وأضافوا "نحن نطالب بالحرية ويجب على الجميع استيعاب رسالتنا وصوتنا هذه، ولم يعد بإمكاننا تحمل الانتهاكات المستمرة ضدنا ليلا ونهارا منذ وصول بن غفير إلى السلطة والاعتداء على كرامة أسرانا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"