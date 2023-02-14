وزير الخارجية الإسرائيلي يصل تركيا في زيارة تضامنية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين وصل إلى تركيا في زيارة تضامنية لمدة يوم واحد في أعقاب الزلزال المميت الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومن المقرر أن يلتقي كوهين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره مولود تشاووش أوغلو. كما سيزور المستشفى الميداني الذي أقامته إسرائيل في تركيا.

I have arrived in Turkiye to express my solidarity with the Turkish people. I will meet with President Erdogan and Foreign Minister Çavuşoğlu, and extend the condolences of the State of Israel for the devastating disaster that affected Turkiye. >> pic.twitter.com/o8EN2vc08w — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 14, 2023

وقال كوهين في تصريح قبيل مغادرته إسرائيل إنه سيعبر عن "تعازي الشعب الإسرائيلي" لأردوغان وتشاووش أوغلو، مشددا على أن "إسرائيل تقف إلى جانب تركيا في هذا الوقت الصعب، وستواصل مساعدتها من خلال أنشطة قواتنا ومن خلال توفير الإغاثات الإنسانية".

Israel’s Foreign Minister Eli Cohen has arrived in Turkey for a sympathy visit



He is due to meet with his Turkish counterpart and with President Erdogan



📹 @IsraelMFApic.twitter.com/mzSyzUH5Kp — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 14, 2023

وذكرت صحيفة "معاريف" قبل أيام، أن تعليمات صدرت لفرق الإنقاذ الإسرائيلية المتواجدة في تركيا بالعودة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن بسبب "تهديد أمني"، دون تحديد نوع التهديد الذي يواجه فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، أن فريقا طبيا تابعا له، وصل لتركيا من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ الجارية هناك جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق تركية وسورية قبل عدة أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "الفريق الطبي سيعمل على إقامة مستشفى ميداني لتقديم المساعدة الطبية لمتضرري كارثة الزلزال المدمر، وسيركز على توفير العلاج الطبي باستخدام معدات متطورة تم جلبها من إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"