وسائل إعلام: "رفوف المتاجر فارغة".. فنلندا تستعد لإضراب واسع

يستعد الفنلنديون لإضراب واسع النطاق لمتاجر المواد الغذائية، فيما هرع المواطنون لشراء الخبز واللحوم والمعكرونة وغيرها من السلع مقدما.

جاء ذلك فيما ذكرته صحيفة "إيلتا سانومات" الفنلندية، حيث أفادت باختفاء عدد من المنتجات ببساطة من رفوف المحلات.

إقرأ المزيد

ووفقا للجريدة يقول أحد سكان كوتكا الفنلندية، ويبلغ من العمر 27 عاما، إن سكان المدينة بدأوا في الذعر بعد أن سمعوا عن تهديد إضراب من قبل موظفي المتجر بسبب ظروف العمل، حيث ذهب الجميع للتسوق في المساء قبل الإضراب الأول لمدة يومين.

وكانت الأرفف في قسم الخبز فارغة، ووضع مماثل في قسم اللحوم، واختفت المعكرونة بسرعة من الرفوف، ونشرت الصحيفة عددا من الصور للرفوف الفارغة، فيما لاحظ سكان كوتكا أيضا أن المتجر كان مزدحما على نحو غير عادي في الساعات المتأخرة، مع عربات مليئة بمواد البقالة.

تذكر أحد سكان كوتكا الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا، عندما كانت "جميع الأرفف فارغة، واشترى الفنلنديون أوراق التواليت والطماطم المفرومة، الآن يخزنون الخبز واللحوم".

المصدر: إيلتا سانومات