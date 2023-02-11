مدفيديف: خونة المصالح الأوروبية يعينون الولايات المتحدة على إنهاء أوروبا

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن بولندا وبعض دول البلطيق يخدمون مصالح الولايات المتحدة، ووصفهم بـ "خونة المصالح الأوروبية".

وعلق مدفيديف، عبر "تلغرام"، قائلا: "إن عهد النزوات الأوروبية الحديثة، سينهي أمجاد الحضارة الأوروبية القديمة، كما حصل في الأسطورة اليونانية الشهيرة، عندما اختطف زيوس أوروبا"، مشبها الولايات المتحدة بالثور الذي ظهر زيوس في صورته.

وأكد مدفيديف، أن الساسة الأوروبيين ليسوا بمستوى أسلافهم العظماء، وأن بولندا وبعض دول البلطيق، يعينون واشنطن على أداء دورها في تدمير أوروبا، واصفا هذه الدول بـ "خونة المصالح الأوروبية".

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وأشار مدفيديف، إلى جولة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في أوروبا، التي أتت في وقت، تتكبد فيه كييف خسائر فادحة في صفوف جنودها، الذين تم حشدهم قسرا في القوات الأوكرانية.

ولفت مدفيديف الانتباه، إلى الزي المخالف للقواعد البروتوكولية، الذي ظهر فيه زيلينسكي، خلال لقائه بالملك، تشارلز الثالث.

وأشار مدفيديف، إلى مشكلتين رئيسيتين، تعاني منهما أوروبا، الأولى تكمن في ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي يمكن التعامل معها نسبيا، أما الثانية والأكثر أهمية، فهي "الإذلال القومي"، موضحا أنه لا يزال من الممكن تحمل الهيمنة الأمريكية في أوروبا، بالنظر إلى مواردها، لكن الشروط التي تحاول بولندا ودول البلطيق، إملاءها على الأوروبيين، تعتبر إهانة كبيرة لأوروبا وتاريخها.

المصدر: تاس