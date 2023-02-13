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السلطات التركية: الزلزال دمّر أكثر من 40 ألف مبنى

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السلطات التركية: الزلزال دمّر أكثر من 40 ألف مبنى
Globallookpress Tunahan Turhan
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أعلنت الحكومة التركية أن ما لا يقل عن 41 ألف مبنى في 10 ولايات تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي جراء الزلزال، وشددت على ضرورة إزالة المباني المتصدّعة والآيلة للسقوط.

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، يوم الاثنين، إنه "في 10 ولايات طالتها الكارثة الطبيعية، اكتشفنا 41 ألفا و791 مبنى، قد انهارت أو من الضروري هدمها فورا أو هي بحالة غير قابلة للسكن".

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وأضاف أن تقييم الدمار في الولايات العشر من المخطط إتمامه خلال أسبوع.

وتوقع الوزير بدء أعمال الإعمار في كافة الولايات العشر قبل نهاية فبراير الجاري.

يذكر أن زلزالا بقوة نحو 7.7 درجة بمقياس ريختر ضرب جنوب وجنوب شرقي تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير الجاري. وأصبح الزلزال الأكثر دمارا منذ عام 1939 في تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع