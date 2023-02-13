وزير الخارجية السعودي يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي

التقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، على هامش زيارته لبروكسل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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المصدر: الرياض