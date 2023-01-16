"لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات الجيوسياسية".. وفد سعودي يصل إلى منتدى "دافوس"

يبدأ اليوم وفد سعودي زيارته إلى مدينة "دافوس" السويسرية، للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 "دافوس".

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ويرأس وفد المملكة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال اجتماعات المنتدى التي ستعقد ابتداء من اليوم 16 حتى 20 يناير 2023، تحت شعار "التعاون في عالم غير مترابط".

ويضم الوفد: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

ويسلط الوفد الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم وآلية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة والحلول والممارسات التي طورتها المملكة للحفاظ على أدائها في مواجهة التحديات.

ويناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.

المصدر: سبق