فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروس على خلفية التوتر في أوكرانيا

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين في بيلاروس بمغادرتها "على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا المجاورة في ظل الإجراءات الروسية في أوكرانيا، وإغلاق بيلاروس مجالها الجوي".

وأضافت: "الفرنسيون الموجودين على أراضي بيلاروس مدعوون للمغادرة دون تأخير برا عبر ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا".

وتابعت أن المواطنين الذين يرغبون في السفر من بيلاروس يحتاجون إلى طلب تأشيرة خروج من وزارة الداخلية البيلاروسية.

المصدر: RT