الخارجية الصينية: المناطيد الأمريكية دخلت أجواءنا أكثر من 10 مرات العام الماضي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بينغ بأن المناطيد الأمريكية حلقت في الأجواء الصينية بشكل غير قانوني أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.

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وقال وانغ وين بينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "يعد الدخول غير القانوني للمناطيد الأمريكية إلى أجواء الدول الأخرى أمرا عاديا. ومنذ العام الماضي وحده دخلت المناطيد الأمريكية الأجواء الصينية بشكل غير قانوني أكثر من 10 مرات أي دون إذن من السلطات الصينية".

وردا على سؤال صحفي عن الفترة الزمنية التي يدور عنها الحديث دقق الدبلوماسي أن هذه الحقائق تم تسجيلها منذ 1 يناير عام 2022.

وقامت السلطات الأمريكية في الأسبوع الماضي بإسقاط منطاد صيني عبر الأراضي الأمريكية فوق المحيط الأطلسي. وفي الأسبوع الجاري تم إسقاط "جسمين مجهولين" فوق ولاية آلاسكان وكندا.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، سابقا، أن 3 مناطيد دخلت الأجواء الأمريكية أثناء رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير أن ترامب نفسه يرفض هذه المعلومة. وأكد الجانب الأمريكي أن الصين تستخدم المناطيد المماثلة لجمع معلومات استخباراتية في أكثر من 40 دولة في 5 قارات. وترفض السلطات الصينية هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مناطيد الطقس المدنية وتطالب بإعادة حطامها.

المصدر: نوفوستي