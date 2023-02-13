بالفيديو.. طائرة تهبط اضطراريا بعد اشتعال أحد محركاتها

هبطت طائرة تقل عشرات الركاب من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

وأظهر مقطع فيديو للحادث المروع شرارات ضخمة تتطاير من أسفل أحد أجنحة الطائرة، كما يمكن سماع الركاب القلقون في الخلفية.

(US) - A Delta Airlines Flight From Edinburgh To New York Was Forced To Make An Emergency Landing After Its Wing Shot Out Flames



The fire crews waiting on the tarmac we're able to put out the fire.#shuttletvnewspic.twitter.com/oZeEadttpY — ShuttleTV (@shuttletvnews) February 11, 2023

وحسب المعلومات فإنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية لاحظ الركاب إشتعال النيران، مما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار غلاسكو بريستويك الذي يقع على بعد 80 ميلا فقط من نقطة الإقلاع.

من جانبها، أصدرت شركة الطيران أيضا بيانا قالت فيه: "حولنا مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقرر اتجاهها من إدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي بأمان إلى بريستويك بغلاسكو إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، نعتذر لعملائنا عن هذا الإزعاج ونعمل على إيصالهم إلى وجهتهم النهائية في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "نيويورك بوست"