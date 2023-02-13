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بالفيديو.. طائرة تهبط اضطراريا بعد اشتعال أحد محركاتها

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بالفيديو.. طائرة تهبط اضطراريا بعد اشتعال أحد محركاتها
الصورة ملتقطة من الفيديو
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هبطت طائرة تقل عشرات الركاب من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

وأظهر مقطع فيديو للحادث المروع شرارات ضخمة تتطاير من أسفل أحد أجنحة الطائرة، كما يمكن سماع الركاب القلقون في الخلفية.

وحسب المعلومات فإنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية لاحظ الركاب إشتعال النيران، مما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار غلاسكو بريستويك الذي يقع على بعد 80 ميلا فقط من نقطة الإقلاع. 

من جانبها، أصدرت شركة الطيران أيضا بيانا قالت فيه: "حولنا مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقرر اتجاهها من إدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي بأمان إلى بريستويك بغلاسكو إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، نعتذر لعملائنا عن هذا الإزعاج ونعمل على إيصالهم إلى وجهتهم النهائية في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "نيويورك بوست"

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