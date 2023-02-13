زلزال يضرب المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، المحيط الهادئ، بالقرب من جزيرة سيموشير، ضمن مجموعة جزر الكوريل الكبرى، في منطقة سخالين الروسية.

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ووفقا لهيئة الزلازل الجيوفزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في سخالين، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 59 كيلومترا جنوب جزيرة سيموشير، وعلى عمق 110 كيلومترات.

وأفاد علماء الزلازل، بأن سكان جزيرة إيتوروب، المجاورة لجزيرة سيموشير، لم يشعروا بارتدادات الهزة الأرضية.

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كما ضرب زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر، قرب سواحل ولاية فوكوشيما اليابانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وأفاد المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان، بأن مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا تحت قاع المحيط، ولم يسجيل وقوع أية إصابات، أو حوادث، كما لم يسجل حدوث موجة تسونامي جراء الزلزال.

المصدر: تاس