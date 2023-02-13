"مجرد بيزنس".. معونات إنسانية في الأسواق الأوكرانية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه بعض المواطنين الأوكرانيين ببيع المعونات الغذائية الإنسانية في خاركوف.

ويبدو في مقطع الفيديو كيف يسأل المتحدث عن سعر الأرز والمعكرونة لأكياس كتب عليها أنها معونة من برنامج الغذاء العالمي World Food Program، ويخبره البائع عن سعرها.

وكتب بعض من نشروا مقطع الفيديو أنه "بإمكان جميع الأوكرانيين الجائعين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية أن يشاهدوا باهتمام كيف يجني أخوتهم الأكثر ميلا للمغامرة أموالا جيدة منهم"، فيما علق آخرون: "كما يقولون: لا شيء شخصي، مجرد بيزنس"، في إشارة إلى العبارة الشهيرة Nothing Personal, Just Business.

المصدر: تليغرام