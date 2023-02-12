مسؤول إيراني: ثمة تقدم في المفاوضات مع السعودية بعد خمس جولات

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، حرص حكومة بلاده على حسن الجوار مع دول المنطقة، مشيرا إلى تقدم المفاوضات مع الجانب السعودي.

وأضاف كني في حديث لوكالة "مهر" الإيرانية: "في حكومة السيد آية الله رئيسي، یعتبر موضوع حسن الجوار علی رأس أولویات السیاسیة الخارجیة الإیرانیة، في ما یخص دول المنطقة ومن هذا المنطلق نجد أن علاقتنا مع بعض الدول التي كانت لدینا علاقات شبه مقطوعة معها، نجدها الیوم علاقات حیویة وخرجت من ثباتها وخاصة ترکمنستان وطاجیکستان".

وتابع: "فيما یخص حدودنا الجنوبیة، کما نعلم أنه في الحكومة السابقة الإمارات والکویت سحبت سفرائها من إیران والیوم في حكومة رئيسي أعادت سفرائها إلی ایران".

وأضاف: "إضافة إلى ذلك، بينما عقدت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب السعودي في بغداد استضافتها الحكومة العراقية ويجري بذل جهود لمواصلة هذه المحادثات في إطار أولويات واعتبارات الجانبين".

وعن تقدم المفاوضات بين إيران والسعودية قال المسؤول الإيراني، قال: "في حكومة العراق السابقة، بذلت جهود كثيرة لدفع المفاوضات مع المملكة العربية السعودية وفي حكومة السيد السوداني الجديدة، تلعب حكومته هذا الدور أيضاً وقد عقدت خمس جولات من المحادثات حتى الآن وهذه المحادثات تتقدم".

المصدر: وكالة مهر الإيرانية