موسكو تعرب عن خيبة أملها في "طالبان"

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، عن خيبة أمل روسيا في طبيعة تعاطي حركة "طالبان" مع الوضع في أفغانستان.

وأشار كابولوف لصحيفة "ذا ويك"، إلى عدم رغبة روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلا أنها مستاءة من تكرار "طالبان" للكثير من أخطائها السابقة، على المستويين الاجتماعي، والاقتصادي، إضافة إلى تعاطيها مع مكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات، التي باتت مقلقة في المجتمع الأفغاني.

يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على كابل في الـ15 من أغسطس 2021، وفي الـ31 منه أعلنت انتصارها على القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الوجود العسكري في أفغانستان.

وفي أوائل سبتمبر من العام ذاته، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب رئيس وزارة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، وهو خاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

المصدر: نوفوستي