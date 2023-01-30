شبكة NBC: ظهور الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان في إقليم كشمير

أفادت شبكة NBC، بأن الأسلحة التي تركتها القوات الأمريكية عند هروبها من أفغانستان، بدأت بالظهور في أيدي المسلحين في إقليم كشمير.

وأشارت القناة، إلى أن ظهور الأسلحة الأمريكية في أيدي الجماعات المسلحة في إقليم كشمير، قد يكون مجرد بداية رحلة عالمية طويلة، ستنتشر خلالها هذه الأسلحة في أيادي الجماعات المسلحة في دول مختلفة.

ووفقا لمسؤولين أمنيين في إقليم كشمير، فإن مصدر هذه الأسلحة الأمريكية التي وقعت في أيدي الجماعات المسلحة، هو جماعة طالبان في أفغانستان، حيث استحوذوا عليها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021.

ومن الأسلحة الأمريكية التي وجدت لدى المسلحين، بنادق هجومية من طراز M4، وبنادق M16 وغيرها من الأسلحة الأمريكية.

يذكر أن حركة طالبان في أوائل أغسطس 2021، كثفت من هجماتها ضد القوات الحكومية الأفغانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، وفي الـ 15 من أغسطس، دخلت كابل، وأعلنت انتصارها على القوات الأمريكية التي فرت هاربة عبر مطار كابل في الـ 31 من أغسطس، تاركة خلفها أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة، استحوذت عليها حركة طالبان.

المصدر: نوفوستي