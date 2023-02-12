رئيسة هنغاريا تؤكد تمسّك بلادها بالتعاون الاقتصادي مع روسيا

أعلنت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك، تمسّك بلادها بالتعاون مع روسيا، لأن الاقتصاد الروسي أحد الاقتصادات الحاسمة في العالم.

وقالت نوفاك إن "الاقتصاد الروسي هو أحد أكثر الاقتصادات حسما" في العالم، حيث تحافظ موسكو على اتصالات مع الشركاء في مختلف المناطق.

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وأضافت: "علينا أن نأخذ ذلك في الحسبان على المدى الطويل".

وأكدت أن هنغاريا مجبرة على التفكير في كيفية تطور علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء النزاع.

وفي الوقت نفسه، صرحت نوفاك بأن هنغاريا لا تعتبر روسيا أهم شريك تجاري لها، لأن مصالحها الاقتصادية الرئيسية مرتبطة بشكل أساسي بالاتحاد الأوروبي.

وشددت على أن بلادها حددت مسارها لتنويع إمدادات الطاقة وتعتزم "تقليل الاعتماد" على النفط والغاز الروسيين.

المصدر: تاس