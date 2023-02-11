كثير من الأحضان والقبل لزيلينسكي.. أوربان وحده يغرد خارج السرب

في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسابق "قادة العالم الحر" لاحتضان وتقبيل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة الاتحاد الأوروبي.

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وحده رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان جلس يمارس عمله في هدوء، حيث يقف أوربان حجر عثرة أمام العديد من القرارات المتهورة التي يسعى غيره من قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذها، وعلى راسها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تضر أوروبا نفسها.

من جانبه كان تعليق المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازروف على زيارة زيلينسكي في مقاله "متى يبدأ الهجوم الروسي في أوكرانيا" أن زيلينسكي "يقوم في هذه الأيام بجولة مسرحية في أوروبا، بينما يمطر القادة الأوروبيون هذا الممثل الأوكراني بالهدايا التذكارية والرموز التي لا قيمة لها، ويبذلون قصارى جهدهم لتحفيزه على مواصلة الحرب الانتحارية ضد روسيا دون الحاجة لإنفاقهم الكثير من المال".

المصدر: RT