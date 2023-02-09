حظ زيلينسكي العاثر وضعه أمام أوربان.. هل أراد منظمون جلسة التصوير إحراجهما؟

وثق مقطع فيديو لحظة امتناع رئيس هنغاريا عن التصفيق لزيلينسكي أثناء انضمامه لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي مابدا على إثرها زيلينسكي محرجا ومشتتا أمام الجميع.

ويشكل رئيس الحكومة الهنغارية حجرة عثرة أمام العديد من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بحجة مساعدة أوكرانيا، كما تختلف بودابست مع بروكسل في التعاطي مع الملف الأوكراني ومسألة انضمام أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية، وذلك على خلفية قمع كييف لحقوق الأقلية في إقليم زاكارباتيه الحدودي، إضافة إلى رغبة هنغاريا في إبقاء الباب مفتوحا للتعاون مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة، كونها لا تملك حدودا بحرية تسمح لها باستيراد الغاز والنفط عبر السفن.