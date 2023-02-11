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كندا تعلن إسقاط جسم مجهول انتهك مجالها الجوي

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كندا تعلن إسقاط جسم مجهول انتهك مجالها الجوي
Gettyimages.ru
كندا
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فجر الأحد، إسقاط الدفاعات الكندية جسما مجهولا انتهك مجال البلاد الجوي.

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وقال ترودو في تغريدة على "تويتر": "أصدرت أمرا بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي".

وأضاف أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" (Norad) أسقط الجسم فوق يوكون، أقصى شمالي غربي كندا، وتحدها ألاسكا من الغرب ومقاطعة كولومبيا البريطانية من الجنوب.

وذكر رئيس الوزراء أن طائرة أمريكية من طراز F-22 نجحت في إطلاق النار على الجسم وإسقاطه.

وأفاد ترودو بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في القضية، مشيرا إلى أن القوات الكندية ستقومالآن باسترداد وتحليل حطام الجسم.

المصدر: RT + "تويتر"

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